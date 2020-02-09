/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37997
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На итоговой отчётной встрече аким Рудного отвечал почти на все вопросы из зала без помощи подчиненных. Но запомнилось это мероприятие ещё и тем, что много вопросов задали журналисты. Подробный отчет - в репортаже Георгия ГОВОРОВА.
Читать новость

§ таноми52
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.02.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата-//Кому он там отдал свою душу? Он понимает что говорит/ А где он что про душу сказал?)


Вообще-то, Богу,как говорится обычно, отдают именно душу. Но посмертно.( Как пример употребления выражения:"Бедный малый в больничном бараке отдал душу бессмертную богу. Он смотрел на дорожные знаки, но совсем не смотрел на дорогу")
А если "отдал себя Богу" при жизни,то это про монастырь и монашество. :-)
При жизни отдать душу можно также дьяволу
Так что же нам хотел поведать господин ГАЯЗОВ? :-)
Профайл

* abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вообще-то, Богу,как говорится обычно, отдают именно душу. Но посмертно.//

А как же кодекс чести Русского офицера?)1804 г.

Душа — Богу,сердце — женщине,долг — Отечеству,честь — никому.
Профайл

§ таноми52
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.02.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Душа — Богу,


Вот именно! Кодекс воинов! Предполагает возможность в любое время расстаться с телом!
Но трепать Кодекс чести Русского офицера в связи с такими личностями, как этот господин - кощунство!
Профайл

* ACROS
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тут все только форумчане под разными никами) разве нет?)


Так то оно так конечно, но что то этот "рудничанин" резко перестал задавать вопросы и исчез.
Впрочем, этот Рудный со своим мусором, колесом и прочими, уже поднадоел.
И г-н Гаязов не самый плохой аким. Жесткий, волевой, не размазня. Ошибки и недочёты у всех бывают, даже у 01.
Профайл

* abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:16
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:23
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* ACROS
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А как же кодекс чести Русского офицера?)1804 г.


Он же казах, скорее и ближе - Жети Жарга или же Яса.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, abaika95, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 5
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх