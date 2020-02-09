Георгий ГОВОРОВ "Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал #5





(Журналисты) Сообщений: 19

Регистрация: 01.03.19 (Журналисты) Отправлено: - 12:41 Цитата: alex_60:

Какой смысл об одном и том же каждый день писать

Почему об одном и том же? Про вывоз мусора в Рудном мы ничего не писали. Про страничку в Instagram Гаязова тоже никогда не спрашивали. И про продажу билетов на колесо он ранее ничего не комментировал.

Мне кажется странным ситуация: когда происходит какое-то ЧП или скандал, в акимате Рудного и сам Гаязов ничего не комментируют. У них под носом тестировали на людях за их же счёт опасный аттракцион, о чём неоднократно заявляли и в ЦЗПП Рудного, и я лично покупал билет, и многие рудничане тоже прекрасно знают об этом, но власть не считает нужным даже своё "фу" сказать по этому поводу, делают вид что ничего не было и даже не пытаются найти свидетелей, разобраться в ситуации. Я также не понимаю, почему аким города не контролировал ход стройки колеса обозрения. Он считает трату почти миллиона долларов незначительным событием?

За 2019 год скандалов в Рудном было чрезмерно много: от колеса обозрения и ледового городка до специализированного дома ребёнка и хештега #Утратилдовериерудничан. И аким не считает важным донести свою позицию и точку зрения до рудничан.