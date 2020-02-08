Цитата: Vit:

Да ладно, прекращай. "наших бьют", а дунгане не наши? Армяне не наши? Русские не наши?



Конечно, не "наши": НИКОГДА и НИГДЕ ни один народ не ассимилируется в другой народ. Тогда это уже будет другой народ. Молодцы дунгане что живут своим мирком. У каждой нации свои традиции, свои обычаи, привычки и свои законы, свой менталитет в конце концов. И они будут жить по своим внутренним законам. Это БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ. Вопрос в другом: коли так вышло по воле судьбы или Всевышнего жить в многонациональном государстве, обязанность государства НЕ СОЗДАВАТЬ предпосылок для национального НЕРАВЕНСТВА. И при чём тут переименования и язык ? От того что поменяли одно название на другое Вам стало реально плохо или от этого на своём языке перестали разговаривать?