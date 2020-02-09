/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37995
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На итоговой отчётной встрече аким Рудного отвечал почти на все вопросы из зала без помощи подчиненных. Но запомнилось это мероприятие ещё и тем, что много вопросов задали журналисты. Подробный отчет - в репортаже Георгия ГОВОРОВА.
Читать новость

§ alex_60
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7197
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой смысл об одном и том же каждый день писать.
ничего нового.
Профайл

* Рудничанин
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 11:29
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* midzhe
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 09.02.20 - 12:10
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Butch
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.02.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким не может владеть всей ситуацией, где какое колесо крутится или нет. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37622

Если руководитель не может владеть всей ситуацией, и контролировать её, то это означает что руководитель не справляется со своими обязанностями.
Профайл

§ Георгий ГОВОРОВ
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 19
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Какой смысл об одном и том же каждый день писать

Почему об одном и том же? Про вывоз мусора в Рудном мы ничего не писали. Про страничку в Instagram Гаязова тоже никогда не спрашивали. И про продажу билетов на колесо он ранее ничего не комментировал.
Мне кажется странным ситуация: когда происходит какое-то ЧП или скандал, в акимате Рудного и сам Гаязов ничего не комментируют. У них под носом тестировали на людях за их же счёт опасный аттракцион, о чём неоднократно заявляли и в ЦЗПП Рудного, и я лично покупал билет, и многие рудничане тоже прекрасно знают об этом, но власть не считает нужным даже своё "фу" сказать по этому поводу, делают вид что ничего не было и даже не пытаются найти свидетелей, разобраться в ситуации. Я также не понимаю, почему аким города не контролировал ход стройки колеса обозрения. Он считает трату почти миллиона долларов незначительным событием?
За 2019 год скандалов в Рудном было чрезмерно много: от колеса обозрения и ледового городка до специализированного дома ребёнка и хештега #Утратилдовериерудничан. И аким не считает важным донести свою позицию и точку зрения до рудничан.
Профайл

§ Георгий ГОВОРОВ
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 19
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Какой смысл об одном и том же каждый день писать

Как вы считаете о чем журналистам следовало бы спросить акима Гаязова?

[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 09.02.2020 - 12:44]
Профайл

* yudjin
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6402
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.02.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким не может за весь город отвечать, за каждого человека. Как его воспитала мама...

Подчиненные подозреваются в воровстве - МАМА ВИНОВАТА...

Детский сад, ёптить...
Профайл

* Рудничанин
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
Рудничанин


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 12:50
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Butch

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 3
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх