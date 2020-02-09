peshexod Re: Все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны –... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3425

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:52 Конечно только суд может точно квалифицировать, при условии профессионализма и непредвзятости.

Мне видится так что "бытовуха" переросла в "межнациональный конфликт" по вине отдельных лиц и именно по этой квалификации и должны быть привлечены те самые "отдельные лица" и им посочувствовавшие, а так же "ничего не предпринявшие".