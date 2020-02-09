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§ NG.kz
Все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны – Токаев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37995
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В эти дни получаю много обращений наших граждан. Обратил внимание на видеообращение дунганского мальчика. Отвечаю: Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране», - заявил Токаев
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§ peshexod
Re: Все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны –...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3425
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно только суд может точно квалифицировать, при условии профессионализма и непредвзятости.
Мне видится так что "бытовуха" переросла в "межнациональный конфликт" по вине отдельных лиц и именно по этой квалификации и должны быть привлечены те самые "отдельные лица" и им посочувствовавшие, а так же "ничего не предпринявшие".
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§ peshexod
Re: Все виновные в трагедии в Кордайском районе будут наказаны –...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3425
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И одними наказаниями тут не решится вопрос, прививать любовь и уважение с детства задача родителей и государства.
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