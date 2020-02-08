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≡ Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37995
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция подтвердила в пятницу информацию о драке в селе Масанчи на фоне распространяемых в мессенджерах видеозаписей, вероятно, снятых в этой местности, на которых запечатлены агрессивно настроенные люди с палками, а также охваченные огнем строения.
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§ pro100tak
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 473
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.02.20 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какие ошибки?

Не стоит же совсем так, выдергивать и передергивать.
Может, здесь что-то говорится об ошибках https://forbes.kz/process/expertise/murat_temirhanov_o_novom_ekonomicheskom_kurse_nado_podnyat_nds_i_sdelat_prozrachnyim_byudjet
Или 02 что-то похожее озвучивает, когда возмущается адмрасходами и ФЗП "Байтерека", и не только его https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-zayavil-o-razdutyih-shtatah-natsionalnyih-holdingov-389591/
Ошибки, думаю, в базисе, а не в надстройке.
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§ нелох
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
нелох


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Сообщений: 20
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 09.02.20 - 04:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идет расшатывание режима и участившиеся "бытовые" конфликты тому свидетельство, этому так же способствует падение экономики, а про обычные зарплаты даже стыдно писать и в мире уже осталось не так много стран где платят еще меньше или так же..
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§ alex_60
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7197
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока будет поошряться политика
Неравенства, во всех сферах,
Так все и будет продолжаться.

[Исправлено: alex_60, 09.02.2020 - 10:04]
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§ ACROS
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
ACROS


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Сообщений: 204
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация, действительно житейско-бытовая: дунганин нарушил правила, полицейские -казахи погнались за ним, нарушитель скрылся у себя в поселении, его соплеменники заступились за него превысив при этом свои полномочия, напав на представителей закона при исполнении, кто то из казахов засняв это на телефон бросил клич: "наших бьют" и понеслась. Такие случаи случаются каждый день: страна многонациональная и эти конфликты между отдельными нациями и народностями БЫЛИ, ЕСТЬ и БУДУТ. Такие же конфликты были и в Караганде с армянами, и в Жанаозене с арабами и ничего же не случилось: как жили армяне в Казахстане так и живут, как работали арабы так и работают. Единственное что власть должна делать: не создавать на законодательном и исполнительном уровне ПРЕДПОСЫЛОК для межнациональных конфликтов, дальше всё ЗАВИСИТ от людей, от их житейской мудрости.
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§ Vit
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8921
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.02.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Да ладно, прекращай. "наших бьют", а дунгане не наши? Армяне не наши? Русские не наши? Это все плоды политики переименований, языковой. И потому многие стали думать что они особенные а другие не такие, "не наши". И как уже многие выше говорили, эти конфликты далеко уже не бытовые.
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§ Vit
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8921
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.02.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Исправил. Но там не сильно большая ошибка. И как говорил мой один хороший знакомый друг казах, вы русские, украинцы, беларуссы для нас все на одно лицо)) :lol:
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§ ACROS
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
ACROS


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Сообщений: 204
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Да ладно, прекращай. "наших бьют", а дунгане не наши? Армяне не наши? Русские не наши?


Конечно, не "наши": НИКОГДА и НИГДЕ ни один народ не ассимилируется в другой народ. Тогда это уже будет другой народ. Молодцы дунгане что живут своим мирком. У каждой нации свои традиции, свои обычаи, привычки и свои законы, свой менталитет в конце концов. И они будут жить по своим внутренним законам. Это БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ. Вопрос в другом: коли так вышло по воле судьбы или Всевышнего жить в многонациональном государстве, обязанность государства НЕ СОЗДАВАТЬ предпосылок для национального НЕРАВЕНСТВА. И при чём тут переименования и язык ? От того что поменяли одно название на другое Вам стало реально плохо или от этого на своём языке перестали разговаривать?
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§ peshexod
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3425
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.02.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Какие ошибки? Что в государстве куча наций проживают и у каждой свой менталитет?


"Бытовуха" - это когда сосед украл у соседа курицу, а тот в ответ трахнул его жену и на этой почве один другому проломил череп.
А когда лицо одной национальности говорит лицу другой национальности, что земля по которой он ходит не его и усиливает свой аргумент стрельбой, то это уже "межнациональный конфликт".

Соответственно и выводы и наказание от сюда разные.

У вещей есть свои имена:
Взятка - это не превышение должностных полномочий
Коррупция - это не помощь бедному родственнику И т.д.

А вот то что в стране "куча наций" проживает - это одно из наших богатств, которое тоже можно бездарно про.....
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§ ACROS
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
"Бытовуха" - это когда сосед украл у соседа курицу, а тот в ответ трахнул его жену и на этой почве один другому проломил череп. А когда лицо одной национальности говорит лицу другой национальности, что земля по которой он ходит не его и усиливает свой аргумент стрельбой, то это уже "межнациональный конфликт".


А если ситуация такая: сосед-русский украл у соседа -арменина КУРИЦУ, в ответ сосед-арменин трахнул ( прощу прощения , это Вы так выразились) жену русского соседа, тоже русскую по национальности и на этой почве (как Вы предположили) сосед-русский проломил соседу-арменину череп. Это тоже будет: простая "бытовуха" или " межнациональная бытовуха" или же "межнациональный конфликт" ??
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* Butch
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 522
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.02.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
По мне полное ощущение влияния из вне.....

Красавчик!!!
Кто ещё не знает причин "бытовых" конфликтов с уклоном в национализм?
Вот они, все в цитате одной отражены.
Обязательно виноват кто-то извне. :lol:
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