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peshexod:
"Бытовуха" - это когда сосед украл у соседа курицу, а тот в ответ трахнул его жену и на этой почве один другому проломил череп. А когда лицо одной национальности говорит лицу другой национальности, что земля по которой он ходит не его и усиливает свой аргумент стрельбой, то это уже "межнациональный конфликт".
А если ситуация такая: сосед-русский украл у соседа -арменина КУРИЦУ, в ответ сосед-арменин трахнул ( прощу прощения , это Вы так выразились) жену русского соседа, тоже русскую по национальности и на этой почве (как Вы предположили) сосед-русский проломил соседу-арменину череп. Это тоже будет: простая "бытовуха" или " межнациональная бытовуха" или же "межнациональный конфликт" ??