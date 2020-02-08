pro100tak Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах» #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 473

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:29 Цитата: abaika95:

Какие ошибки?

Не стоит же совсем так, выдергивать и передергивать.

Может, здесь что-то говорится об ошибках https://forbes.kz/process/expertise/murat_temirhanov_o_novom_ekonomicheskom_kurse_nado_podnyat_nds_i_sdelat_prozrachnyim_byudjet

Или 02 что-то похожее озвучивает, когда возмущается адмрасходами и ФЗП "Байтерека", и не только его https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-zayavil-o-razdutyih-shtatah-natsionalnyih-holdingov-389591/

Ошибки, думаю, в базисе, а не в надстройке.