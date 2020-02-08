/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция подтвердила в пятницу информацию о драке в селе Масанчи на фоне распространяемых в мессенджерах видеозаписей, вероятно, снятых в этой местности, на которых запечатлены агрессивно настроенные люди с палками, а также охваченные огнем строения.
Читать новость

§ pro100tak
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 473
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 09.02.20 - 03:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Какие ошибки?

Не стоит же совсем так, выдергивать и передергивать.
Может, здесь что-то говорится об ошибках https://forbes.kz/process/expertise/murat_temirhanov_o_novom_ekonomicheskom_kurse_nado_podnyat_nds_i_sdelat_prozrachnyim_byudjet
Или 02 что-то похожее озвучивает, когда возмущается адмрасходами и ФЗП "Байтерека", и не только его https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-zayavil-o-razdutyih-shtatah-natsionalnyih-holdingov-389591/
Ошибки, думаю, в базисе, а не в надстройке.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 25
Пользователей: 0
Всего: 25

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх