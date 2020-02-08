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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи)

Отправлено: - 23:15 Цитата// До тех пор пока не перестанут врать и держать народ за идиотов, возможны худшие сценарии.До тех пор пока чиновники будут ценить своё кресло и свой зад выше государственных интересов, государство будет слабеть и гнить. Что бы исправить ошибки - их надо признать и это только РАЗ!//







Какие ошибки? Что в государстве куча наций проживают и у каждой свой менталитет?

Какие ошибки должна признавать Германия когда один гражданин топором в метро убивает гражданина только другой нации?

Какие ошибки должны признавать США при убийстве полицейскими при задержании граждан своей страны в штате Лузиана?

Какие ошибки должна признавать РФ что одни граждане страны дерутся группой против других граждан страны?









Менталитет разный у всех

Никто не застрахован

Наций в Казахстане очень много

Понимание должно быть между всеми