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≡ Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция подтвердила в пятницу информацию о драке в селе Масанчи на фоне распространяемых в мессенджерах видеозаписей, вероятно, снятых в этой местности, на которых запечатлены агрессивно настроенные люди с палками, а также охваченные огнем строения.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3496
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.02.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случаем не там находится кордайское ущелье,что погранзастава челаха, котором погибли его сослуживцы???
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§ YESNO
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
YESNO


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 08.02.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Случаем не там находится кордайское ущелье,что погранзастава челаха, котором погибли его сослуживцы???

При чем это то .?
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§ alex_60
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все базары закрыты в Алма-Ате на санитарный день. СМИ пишут.
Нужное дело.
Ну и что, что суббота.
Значит бытовой конфликт.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2020 - 17:41]
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§ alex_60
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот последние новости
/////В ходе беседы с аксакалами района Бердибек Сапарбаев спросил об основных причинах произошедшего конфликта.
«Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля», — обратился житель села Сортобе Арли Мусаров.///
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§ maxsaf
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5274
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фига се, бытовой конфликт :-o
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§ Тот самый
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
Тот самый


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Сообщений: 448
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Фига се, бытовой конфликт :-o


48 человек задержаны, 8 убиты, сожжено 30 домов, 15 магазинов, 23 машины. На минивойну уже тянет.
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§ Гога
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.02.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
бытовой конфликт

---Джигиты !! Кровь горячая . Да и менталитет другой.
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§ Vit
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8919
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.02.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Астане с рабочими из Индии был "бытовой" конфликт. Потом "бытовой" с ливийцами в Тенгизе. Теперь "бытовой" с киргизами в Масанчи . Не много ли у нас за последний год так называемых, бытовых конфликтов? Что то пошло не так в последнее время. :-(
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§ alex_60
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7195
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ресторан армянский в Караганде.
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§ peshexod
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.02.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До тех пор пока не перестанут врать и держать народ за идиотов, возможны худшие сценарии.
До тех пор пока чиновники будут ценить своё кресло и свой зад выше государственных интересов, государство будет слабеть и гнить. Что бы исправить ошибки - их надо признать и это только РАЗ!
Я всегда говорил, проблема нынешней власти - враньё или в лучшем случае не желание или не способность разъяснить как есть.
Как подметил "Тот самый" - это уже выходит далеко за "бытовой конфликт".
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§ abaika95
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3104
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата// До тех пор пока не перестанут врать и держать народ за идиотов, возможны худшие сценарии.До тех пор пока чиновники будут ценить своё кресло и свой зад выше государственных интересов, государство будет слабеть и гнить. Что бы исправить ошибки - их надо признать и это только РАЗ!//



Какие ошибки? Что в государстве куча наций проживают и у каждой свой менталитет?
Какие ошибки должна признавать Германия когда один гражданин топором в метро убивает гражданина только другой нации?
Какие ошибки должны признавать США при убийстве полицейскими при задержании граждан своей страны в штате Лузиана?
Какие ошибки должна признавать РФ что одни граждане страны дерутся группой против других граждан страны?




Менталитет разный у всех
Никто не застрахован
Наций в Казахстане очень много
Понимание должно быть между всеми
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