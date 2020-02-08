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§ NG.kz
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой инициативой выступила жительница города Екатерина КОРЧАГИНА на отчётной встрече главы Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением. Аким высказал своё мнение по этому вопросу, а также рассказал о планах по переименованию других улиц.
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§ Козлов я
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.02.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Виктор Ремезов тогда бессменный директор лагеря был

Было такое ,ребята,было...

1970-71
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§ Гога
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2210
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.02.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поездки с классом на поезде в Одессу

-----В 1976 ??
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