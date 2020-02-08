NG.kz Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:12 Полиция подтвердила в пятницу информацию о драке в селе Масанчи на фоне распространяемых в мессенджерах видеозаписей, вероятно, снятых в этой местности, на которых запечатлены агрессивно настроенные люди с палками, а также охваченные огнем строения.

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