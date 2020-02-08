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§ NG.kz
Борьбу планируют ввести в школьную программу в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В качестве пилотного проекта в пяти школах Нур-Султана будут включены в физкультуру. Чтобы қазақша күрес обучались во всех школах страны, нужно вовлечь специалистов", - сообщил министр информации, президент федерации Qazaq kuresi Даурен Абаев.
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§ Tenkisch
Re: Борьбу планируют ввести в школьную программу в Казахстане
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 08.02.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы у родителей спросили: Их детям это нужно? Опять один или два умника за всех решают. Когда этот бардак уже закончится?
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* alex_60
Re: Борьбу планируют ввести в школьную программу в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В асыки тоже можно.
Казахская национальная игра в асык (часть кости овцы) признана ЮНЕСКО как часть культурного наследия человечества.
Рвзвивает сноровку, точность, внимательность.
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* Тот самый
Re: Борьбу планируют ввести в школьную программу в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
асыки тоже можно.


В асыки играют. У меня дочь когда ходила в детсад, то участвовала в соревнованиях между садами. Ну т.е. и так прикладываются усилия для популяризации.

А вот в плане пользы для физического развития ребенка и казакша курес, и асыки очень спорные виды спорта. Первый - слишком травмоопасный, второй - низкоактивный.
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