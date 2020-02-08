Тот самый Re: Борьбу планируют ввести в школьную программу в Казахстане #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 448

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:09 Цитата: alex_60:

асыки тоже можно.



В асыки играют. У меня дочь когда ходила в детсад, то участвовала в соревнованиях между садами. Ну т.е. и так прикладываются усилия для популяризации.



А вот в плане пользы для физического развития ребенка и казакша курес, и асыки очень спорные виды спорта. Первый - слишком травмоопасный, второй - низкоактивный.