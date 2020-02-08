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≡ Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой инициативой выступила жительница города Екатерина КОРЧАГИНА на отчётной встрече главы Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением. Аким высказал своё мнение по этому вопросу, а также рассказал о планах по переименованию других улиц.
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§ abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


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Сообщений: 3103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И в космос летали и джинсы шили.Но и дороги, по которым ездить можно было строили или делали.И улицы никто ни куда не переносил//


Да да конечно,все дороги во все концы,газ везде проведен,паводков не было и улицы после смерти руководителей государства туда сюда не меняли,да что улицы целые города не переименовывали только из того что коммунистический деяетель попал в "немилость" и все портреты его убирались и с картин бюсты его стирали) вообщем дурью не маялись)




Цитата//Никакой связи...для вас.Отличия есть разве что между "космосом" и переименованиями. От "космоса" была реальная практическая польза.//


Человеку даёшь ответ на его абсурдный пример таким же абсурдом а он пытается его оспорить и в итоге скатывается в полнейший абсурд) для вас .........
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* alex_60
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
alex_60


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Сообщений: 7194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слова, слова.
"Мы теперь главные,
историю будем переписывать".
Так теперь.
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§ Гога
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.02.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

---Так не берите пример с плохого , учитесь на чужих ошибках .Зачем вновь разбивать свой лоб на том , на чём другие уже головы положили??
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* alex_60
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В древности каждый день сообщали вести с полей- завод такой то выпустил столько то продукции, фабрика такая то столько то метров ткани, совхоз такой то-столько то центнеров с гектара.
Ну или - колхозники поехали отдыхать во здравницы на Чёрном море бесплатно.
Школьники бесплатно отдыхают в пионер лагерях.
Сегодня новости каждый день-задержан такой то за взятку в сто миллионов тенге.
Толпы матерей кричат на площадях. Дайти квартиры и денег.
Неплательщики кредитов требуют их погасить. Контрабандисты авто стоят на площади пока их требования не выполнят.
На фоне растущих цен,обеднения большей части населения.
Независимость, ничего сделать нельзя.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2020 - 19:12]
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§ Butch
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.02.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может быть Вы пожелаете пояснить в чём же абсурдность?
Цитата:
abaika95:
улицы после смерти руководителей государства туда сюда не меняли

Похоже Вы прямо фанат советского союза. И апеллируете к нему, и даже некоторую, самую непродуктивную, часть принципов его, если и не поддерживаете, то как минимум считаете их нормальными.
Что ж, к чьему-то возможно сожалению, советский союз, вместе с его переименованиями "туда-сюда" оказался нежизнеспособным мероприятием. Как-то вот не помогло оно ему. Сожрали и даже не поперхнулись ни разу. И ресурсы с него "качают" себе на благо. Тот же макдональдс, который Вам мил.
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§ Butch
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.02.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так не берите пример с плохого , учитесь на чужих ошибках .Зачем вновь разбивать свой лоб на том , на чём другие уже головы положили??

А как не брать то? Это ж вроде как достижение личностное - "я подал(поддержал) идею о переименовании" - и всё, гордость человека настигла, и он уже чувствует свою значимость. А главное делать-то ничего не надо, это самое главное. Ну руку поднять, да незадача, придётся напрячься малёхо.
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§ yudjin
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
yudjin


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Сообщений: 6401
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.02.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю в новостях про бельмо на глазу у некоторых - город Павлодар. Не живется, ни работается им с таким историческим названием. Хотят менять вывески. Ярым сторонником был прошлый аким области, которого намедни арестовали. Он был за Кереку, сейчас некоторые за Ертис, другие за Сарыарку.
В общем просто обозвать, лишь бы не москальское...
Но новый аким вчера заявил:
- Поможет ли переименование решить проблемы горожан? – спросил Абылкаир Скаков. - Есть вопросы расходов: смены вывесок, смены всей документации, это очень большой объем работы. Да, безусловно, есть другие вещи, связанные с историей, культурой, с появлением и формированием этого города. Мне кажется, сейчас этот вопрос мы не должны ставить во главу угла. На данном этапе. Давайте все-таки направим все свои силы и ресурсы на решение насущных проблем жителей области.

Но главное, позже акимат дал ответ: "В 2020 году будет проведена национальная перепись населения. В целях ее своевременного и качественного проведения в период с 1 января по 31 декабря 2020 года вопросы ономастического характера, в том числе переименование областных центров, не могут быть рассмотрены".

В связи с этим проверим на двойные стандарты и рудненских, и зареченских "инициаторов". Но указ от 2-го января 2020 года по уничтожению исторического названия Затобольск всё же был подписан.
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§ ACROS
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
ACROS


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Сообщений: 199
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.02.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Петренко,Герасимов, Мухамеджанов,Абай,Байтурсынов, Назарбаев ну кому они кроме нас в мире нужны?)
 

Я, думаю, они НИКОМУ кроме их родных не нужны. Мне лично, да и всем пишущим здесь, на эту тему, по БАРАБАНУ, как, где и какая улица называется. Пишут и грызутся в основном, в силу своей национальности
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§ Добринцофф
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Добринцофф


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Сообщений: 7029
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.02.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В древности каждый день сообщали вести с полей- завод такой то выпустил столько то продукции, фабрика такая то столько то метров ткани, совхоз такой то-столько то центнеров с гектара.

И ни хрена ничего не было
Включи Хабар там и сейчас то же самое говорят,что и тогда в СССР

Цитата:
alex_60:
Школьники бесплатно отдыхают в пионер лагерях.

Враньё,я отдыхал в "Юном геологе" путевка была платная,но часть оплачивал профсоюз.
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§ drakon
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18543
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
но часть оплачивал профсоюз.

Володя, у тебя оба родителя,
геологами были?... :lol:
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* alex_60
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
И ни хрена ничего не было


Айфонов что-ли?
У меня все было.
Жизнь сказка.
И бесплатные пионерский и комсомольские лагеря, и бесплатные поездки с классом на поезде в Одессу и окрестности.
И дальнейшая учёба.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2020 - 20:47]
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* Козлов я
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.02.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и комсомольские лагеря

В Романтике был? В каком году? Может виделись?
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* alex_60
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7194
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
В Романтике был

Был. Давно это было.
Может и встречались.
Фотки иногда просматривает, вспоминаешь.
После лагеря ещё потом в городе встречи
Отрядов были. Со всей округи приезжали, городов, деревень.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2020 - 21:23]
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§ elektron
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ну руку поднять, да незадача, придётся напрячься малёхо.

Да не, просто на три дня из Алмааты приехать, достаточно. Аким так говорит 8-)
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§ elektron
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да да конечно

Давайте без иронии, тогда ни компьютеров ни айфонов не было. Развитие происходило гигантскими шагами. Не смотря ни на что.
Что построили новые власти? Или точнее что стало лучше, за последние 30-ть лет. Ну да конечно переименования конёк, да ещё тот. 8-)
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