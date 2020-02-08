yudjin Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном #36





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6401

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:58 Читаю в новостях про бельмо на глазу у некоторых - город Павлодар. Не живется, ни работается им с таким историческим названием. Хотят менять вывески. Ярым сторонником был прошлый аким области, которого намедни арестовали. Он был за Кереку, сейчас некоторые за Ертис, другие за Сарыарку.

В общем просто обозвать, лишь бы не москальское...

Но новый аким вчера заявил:

- Поможет ли переименование решить проблемы горожан? – спросил Абылкаир Скаков. - Есть вопросы расходов: смены вывесок, смены всей документации, это очень большой объем работы. Да, безусловно, есть другие вещи, связанные с историей, культурой, с появлением и формированием этого города. Мне кажется, сейчас этот вопрос мы не должны ставить во главу угла. На данном этапе. Давайте все-таки направим все свои силы и ресурсы на решение насущных проблем жителей области.



Но главное, позже акимат дал ответ: "В 2020 году будет проведена национальная перепись населения. В целях ее своевременного и качественного проведения в период с 1 января по 31 декабря 2020 года вопросы ономастического характера, в том числе переименование областных центров, не могут быть рассмотрены".



В связи с этим проверим на двойные стандарты и рудненских, и зареченских "инициаторов". Но указ от 2-го января 2020 года по уничтожению исторического названия Затобольск всё же был подписан.