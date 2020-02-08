NG.kz Чижик-пыжик, где ты был?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:05 Этот детский стишок помнят, наверное, все. Почему в нем причудливым образом соединили певчую птичку и новорожденного детеныша северного оленя, непонятно, но получилось очень мило и запоминается с первого раза. И если пыжики от нас очень далеко, то чижиков может встретить каждый костанаец.

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