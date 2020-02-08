/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Чижик-пыжик, где ты был?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Чижик-пыжик, где ты был?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот детский стишок помнят, наверное, все. Почему в нем причудливым образом соединили певчую птичку и новорожденного детеныша северного оленя, непонятно, но получилось очень мило и запоминается с первого раза. И если пыжики от нас очень далеко, то чижиков может встретить каждый костанаец.
Читать статью

§ drakon
Re: Чижик-пыжик, где ты был?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18542
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот наконец то, сегодня купил корм,

для чижиков и пыжиков и других... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 0
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх