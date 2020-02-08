abaika95 Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном #30





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:47 Цитата-//И в космос летали и джинсы шили.Но и дороги, по которым ездить можно было строили или делали.И улицы никто ни куда не переносил//





Да да конечно,все дороги во все концы,газ везде проведен,паводков не было и улицы после смерти руководителей государства туда сюда не меняли,да что улицы целые города не переименовывали только из того что коммунистический деяетель попал в "немилость" и все портреты его убирались и с картин бюсты его стирали) вообщем дурью не маялись)









Цитата//Никакой связи...для вас.Отличия есть разве что между "космосом" и переименованиями. От "космоса" была реальная практическая польза.//





Человеку даёшь ответ на его абсурдный пример таким же абсурдом а он пытается его оспорить и в итоге скатывается в полнейший абсурд) для вас .........