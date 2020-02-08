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§ NG.kz
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой инициативой выступила жительница города Екатерина КОРЧАГИНА на отчётной встрече главы Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением. Аким высказал своё мнение по этому вопросу, а также рассказал о планах по переименованию других улиц.
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§ abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


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Сообщений: 3103
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//И в космос летали и джинсы шили.Но и дороги, по которым ездить можно было строили или делали.И улицы никто ни куда не переносил//


Да да конечно,все дороги во все концы,газ везде проведен,паводков не было и улицы после смерти руководителей государства туда сюда не меняли,да что улицы целые города не переименовывали только из того что коммунистический деяетель попал в "немилость" и все портреты его убирались и с картин бюсты его стирали) вообщем дурью не маялись)




Цитата//Никакой связи...для вас.Отличия есть разве что между "космосом" и переименованиями. От "космоса" была реальная практическая польза.//


Человеку даёшь ответ на его абсурдный пример таким же абсурдом а он пытается его оспорить и в итоге скатывается в полнейший абсурд) для вас .........
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§ alex_60
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7190
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слова, слова.
"Мы теперь главные,
историю будем переписывать".
Так теперь.
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§ Гога
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.02.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

---Так не берите пример с плохого , учитесь на чужих ошибках .Зачем вновь разбивать свой лоб на том , на чём другие уже головы положили??
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§ alex_60
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7190
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В древности каждый день сообщали вести с полей- завод такой то выпустил стойко то продукции, фабрика такая то столько то метров ткани, совхоз такой то-столько то центнеров с гектара.
Ну или - колхозники поехали отдыхать во здравницы на Чёрном море бесплатно.
Школьники бесплатно отдыхают в пионер лагерях.
Сегодня новости каждый день-задержан такой то за взятку в сто миллионов тенге.
Толпы матерей кричат на площадях. Дайти квартиры и денег.
Неплательщики кредитов требуют их погасить. Контрабандисты авто стоят на площади пока их требования не выполнят.
На фоне растущих цен,обеднения большей части населения.
Независимость, ничего сделать нельзя.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2020 - 18:01]
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§ Butch
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.02.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может быть Вы пожелаете пояснить в чём же абсурдность?
Цитата:
abaika95:
улицы после смерти руководителей государства туда сюда не меняли

Похоже Вы прямо фанат советского союза. И апеллируете к нему, и даже некоторую, самую непродуктивную, часть принципов его, если и не поддерживаете, то как минимум считаете их нормальными.
Что ж, к чьему-то возможно сожалению, советский союз, вместе с его переименованиями "туда-сюда" оказался нежизнеспособным мероприятием. Как-то вот не помогло оно ему. Сожрали и даже не поперхнулись ни разу. И ресурсы с него "качают" себе на благо. Тот же макдональдс, который Вам мил.
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§ Butch
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 520
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.02.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так не берите пример с плохого , учитесь на чужих ошибках .Зачем вновь разбивать свой лоб на том , на чём другие уже головы положили??

А как не брать то? Это ж вроде как достижение личностное - "я подал(поддержал) идею о переименовании" - и всё, гордость человека настигла, и он уже чувствует свою значимость. А главное делать-то ничего не надо, это самое главное. Ну руку поднять, да незадача, придётся напрячься малёхо.
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