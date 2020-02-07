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§ NG.kz
Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37991
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото последствий ДТП, которое произошло сегодня, 7 февраля, вечером на перекрестке пр. Абая и ул. Хакимжановой, прислала на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчица tsyganova_katerina.
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§ seroff
Re: Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.02.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чушь полная колесо BMW подробнее можно
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§ drakon
Re: Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18542
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на фото. Колёса на месте... 8-)
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§ Тимур Гафуров
Re: Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 489
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 08.02.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба ДП прокомментировала:
"Уважаемые очевидцы различных происшествий! Убедительно просим вас не распространять непроверенную информацию. В данном ДТП никто из пешеходов не пострадал. ДТП произошло с участием двух автомашин Пежо и БМВ около 8 часов вечера на перекрестке улиц Абая и Хакимжанова. В больницу обратился один из водителей. С уважением, пресс-служба Департамента полиции Костанайской области"
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§ alex_60
Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7190
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается любой может фейк забросить.
И ему ничего не будет.
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§ пешеход
Re: Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 08.02.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виновник ехал прямо и пытался "догнать" светофор.
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