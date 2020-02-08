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≡ Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37990
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой инициативой выступила жительница города Екатерина КОРЧАГИНА на отчётной встрече главы Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением. Аким высказал своё мнение по этому вопросу, а также рассказал о планах по переименованию других улиц.
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§ abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я дико извиняюсь//



А ещё про ономастов что-то говорят.......)
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§ Тимур Гафуров
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 489
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 08.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
опечатка в слове Рудного

Где именно?
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§ Козлов я
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.02.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очень много помогал жителям Рулного

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37617
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§ elektron
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//- У нас был человек, который приехал к нам, 3 дня жил у нас в городе, приехал откуда-то из Алматы, 29 петиций составил о переименовании улиц,//

Это теперь новое веяние? Приедет, бог знает кто на три дня и понеслось не весь знает что? :lol:

//Но, как я слышал, что у нас пока мораторий на переименование. Как только он закончится, будем к гласу народа прислушиваться,//

Вот это отджёг. :lol: Он слышал, даже не в курсе?

//Я знаю, у нас много есть улиц безымянных (имеется ввиду, что в названии улицы нет имени исторической личности//

Ужос, бедная несчастная Америка со своими номерованными "Авеню", срочно ономастов в америку :lol:
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§ maxsaf
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5272
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
срочно ономастов в америку

Где Америка столько исторических личностей найдет? ))
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§ abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ужос, бедная несчастная Америка со своими номерованными "Авеню", срочно ономастов в америку//


В Америке не заморачиваться с улицами) 1я 2я 3я)

Это у нас все культурные веяния с союза ещё остались) вот мол если улицу не назовем в честь Гагарина то его и помнить никто не будет) ну что за бред?) Перенесли улицу,всё все дети срочно забудут и не будут знать кто такой Гагарин или Ленин) по мне таким личностям и не нужны никакие названия улиц в честь их имён) и по учебникам будем знать) а вот сугубо локальные,республиканские имена нужно оставлять (вообще по мне можно и просто как в США 1я 2я 3я авеню,но такого наверно никогда не будет) Петренко,Герасимов, Мухамеджанов,Абай,Байтурсынов, Назарбаев ну кому они кроме нас в мире нужны?)
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§ drakon
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18541
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Как только он закончится, будем к гласу народа прислушиваться,

Кто знает, когда мараторий - закончится?...
:lol: :oops:
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§ elektron
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Перенесли улицу,

Цитата:
abaika95:
ну что за бред?)

И в правду, что за бред7 :lol:
В Америках же их не перенумеровывают 8-)
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§ abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В Америках же их не перенумеровывают//


У них ещё все впереди)
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§ сайлау курманов
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3496
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.02.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уже промышленную переименуют, впечатление создается вроде на промзоне живешь
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§ Butch
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.02.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вообще по мне можно и просто как в США 1я 2я 3я авеню,но такого наверно никогда не будет

Ну естественно не будет, с чего бы быть? Что о нас добропорядочные люди подумают, если мы вместо благородного дела по переименованиям научимся, ну хотя бы, снег чистить? Нас не поймут, нет!
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§ abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3102
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//благородного дела по переименованиям научимся, ну хотя бы, снег чистить? Нас не поймут, нет!//


"Логичное" сравнение двух абсолютно разных аспектов)

Это как в союзе,зачем нам все эти космоса если мы джинсы шить не научились?)
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§ elektron
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.02.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"Логичное" сравнение двух абсолютно разных аспектов)

Ну не настолько то уж прям и разных. Цитата:
abaika95:
Это как в союзе,зачем нам все эти космоса если мы джинсы шить не научились?)

И в космос летали и джинсы шили.
Но и дороги, по которым ездить можно было строили или делали.
И улицы никто ни куда не переносил. 8-) :lol:
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§ Butch
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.02.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"Логичное" сравнение двух абсолютно разных аспектов)

Конечно разные, как я могу с Вами спорить!? И взаимосвязи между ними нет никакой...для вас.
Так же и сравнение "космоса" и "джинсов" в советском союзе. Никакой связи...для вас.
Отличия есть разве что между "космосом" и переименованиями. От "космоса" была реальная практическая польза. И специально для Вас поясню. Научные изыскания и разработки, направленные на "космос", имеют побочный продукт в виде возможности использования их в гражданских целях. Разумеется в перспективе. И являются основой для дальнейших исследований.
Но, боюсь, переименования вообще никаким потенциалом не обладают. И точно также как я сейчас не знаю ни Розу Люксембург, ни Клару Цеткин, ни прочих там околокоммунистических деятелей (да мне и не интересно, для меня это чисто ориентир в пространстве), так и через 70-100 лет не будут знать кто эти "новые названия".
Так может лучше снег на этих улицах научиться чистить, а не практиковать духовное учение под названием "маяние дурью"?
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