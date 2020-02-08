Цитата: abaika95:

"Логичное" сравнение двух абсолютно разных аспектов)

Конечно разные, как я могу с Вами спорить!? И взаимосвязи между ними нет никакой...для вас.

Так же и сравнение "космоса" и "джинсов" в советском союзе. Никакой связи...для вас.

Отличия есть разве что между "космосом" и переименованиями. От "космоса" была реальная практическая польза. И специально для Вас поясню. Научные изыскания и разработки, направленные на "космос", имеют побочный продукт в виде возможности использования их в гражданских целях. Разумеется в перспективе. И являются основой для дальнейших исследований.

Но, боюсь, переименования вообще никаким потенциалом не обладают. И точно также как я сейчас не знаю ни Розу Люксембург, ни Клару Цеткин, ни прочих там околокоммунистических деятелей (да мне и не интересно, для меня это чисто ориентир в пространстве), так и через 70-100 лет не будут знать кто эти "новые названия".

Так может лучше снег на этих улицах научиться чистить, а не практиковать духовное учение под названием "маяние дурью"?