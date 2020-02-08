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§ NG.kz
Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о «провокаторах»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37990
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция подтвердила в пятницу информацию о драке в селе Масанчи на фоне распространяемых в мессенджерах видеозаписей, вероятно, снятых в этой местности, на которых запечатлены агрессивно настроенные люди с палками, а также охваченные огнем строения.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев после «конфликта» в Жамбылской области заявил о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3496
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.02.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случаем не там находится кордайское ущелье,что погранзастава челаха, котором погибли его сослуживцы???
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