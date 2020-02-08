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§ NG.kz
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37989
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой инициативой выступила жительница города Екатерина КОРЧАГИНА на отчётной встрече главы Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением. Аким высказал своё мнение по этому вопросу, а также рассказал о планах по переименованию других улиц.
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* abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3099
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я дико извиняюсь//



А ещё про ономастов что-то говорят.......)
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§ Тимур Гафуров
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 489
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 08.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
опечатка в слове Рудного

Где именно?
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§ Козлов я
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.02.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Очень много помогал жителям Рулного

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37617
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