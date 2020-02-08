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§ NG.kz
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37989
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой инициативой выступила жительница города Екатерина КОРЧАГИНА на отчётной встрече главы Рудного Бахытжана ГАЯЗОВА с населением. Аким высказал своё мнение по этому вопросу, а также рассказал о планах по переименованию других улиц.
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§ maxsaf
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- У нас был человек, который приехал к нам, 3 дня жил у нас в городе, приехал откуда-то из Алматы, 29 петиций составил о переименовании улиц

И сколько городов он так обьехал? Чувствую, как только снимут мораторий - КЗ вмиг в тридцатку войдет благодаря таким деятелям. :oops:
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§ alex_60
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7186
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я предлагал создать передвижную бригаду ономастов, одну на кз.
Оказывается она уже есть.
Писали бы уж сразу указы из Астаны,
По переименованию.
Зачем этот цирк.
С привлечением так называемых
Аксакалов. Больных пожилых людей,

[Исправлено: alex_60, 08.02.2020 - 10:06]
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§ maxsaf
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ alex_60
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7186
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чувствую этот спец для составления 29 петиций
Был приглашён местными властями.
И что то так явно Аким " озабочен" что улица Ленина и подобные до сих пор есть.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2020 - 10:22]
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§ Butch
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
Butch


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Сообщений: 516
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.02.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
С привлечением так называемых Аксакалов. Больных пожилых людей

:-) А ведь когда-то в этом действительно был смысл. Правда давно, когда "старейшинами" были люди лет по 40-50 максимум.
Ну что ж поделать, "традиции"! Которые нужно чтить и хранить даже если в них больше нет смысла, и вреда больше чем пользы. :-)

Однако мне интересно, человека выдумавшего эту затею с переименованиями, или быть может группу лиц, как-то наградили? Премией там, или хоть грамотой благодарственной. Это ж какой эффективный способ занять мозг и отвлечь от реальных проблем лежащих в конкретной практической плоскости. Право слово, это даже эффективнее чем "противостояние ЛГБТ" и прочая ерунда, не имеющие вообще никакого практического применения. :lol:
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§ maxsaf
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


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Сообщений: 3099
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Чувствую этот спец для составления 29 петицийБыл приглашён местными властями.//



Не факт,есть такие "активные" патриоты которые ездят по регионам и толкают свою тему по названиям улиц)
В ФБ читал что в Павлодар недавно такой приезжал и начал подписи собирать о переименовке города,собрал много но в этот же момент приехал другой "активист" который начал собирать подписи против переименования в итоге собрал больше и аким города высказался что ничего не переименовываем) так что активистов повернутых на всяких темах дофига по стране у нас вон Юджин кронировкой занят, в других городах нацпаты все переименовывают)
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§ maxsaf
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
есть такие "активные" патриоты которые ездят по регионам и толкают свою тем

А Абайка в Кустанай надолго? :lol:
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* abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3099
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//А Абайка в Кустанай надолго?//




А что есть такой город?)
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§ Козлов я
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.02.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у нас вон Юджин кронировкой занят

Юджин кронировкой не занимается,как раз против кронировки.
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* abaika95
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3099
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.02.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Юджин кронировкой не занимается,как раз против кронировки//



Пардон,проблемой кронировкой деревьев занимается Юджин)
А эти передвижные "активисты" занимаются проблемой устаревших идеологических названий улиц и городов)
У каждого свои "интересы")
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§ Alehander
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
Alehander


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 07.08.19
Отправлено: 08.02.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опечатка в слове Рудного
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§ yudjin
Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6399
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.02.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
или быть может группу лиц, как-то наградили?

конечно, у них вымпел есть:
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§ maxsaf
Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что есть такой город?)

Я дико извиняюсь ))
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