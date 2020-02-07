Цитата: Victor Yang:

Ну-ка, дай ссылку - по какому закону запрещено критиковать? Оскорблять - да, нельзя, но это и у нас нельзя.



Гуглите, заметок много с фабулами правонарушении. Одна из заметок: Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете. Там адвокат Станислав Селезнёв отмечает, что действие закона за неуважение подпадают именно за критику власти. Причем закон сформулирован так расплывчато, что под это понятие можно подвести что угодно. С высоких трибун говорят одно, а на местах трактуют по своему и наказывают.



Всё из одной оперы: неуважение к властям, о запрете фейковых новостей, суверенный интернет, иностранные агенты и.т.д. у нас такого нет. На днях отмечали, что Беларусь и Россия до 1 марта сформируют общий список невыездных граждан за рубеж. Для чего делается, возможно чтобы не выезжали или взять под контроль, танзитом через РБ выезжали.