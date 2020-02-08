Butch Re: Именем журналиста Сергея Петренко предложили назвать улицу в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 516

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:38 Цитата: alex_60:

С привлечением так называемых Аксакалов. Больных пожилых людей

А ведь когда-то в этом действительно был смысл. Правда давно, когда "старейшинами" были люди лет по 40-50 максимум.

Ну что ж поделать, "традиции"! Которые нужно чтить и хранить даже если в них больше нет смысла, и вреда больше чем пользы.



Однако мне интересно, человека выдумавшего эту затею с переименованиями, или быть может группу лиц, как-то наградили? Премией там, или хоть грамотой благодарственной. Это ж какой эффективный способ занять мозг и отвлечь от реальных проблем лежащих в конкретной практической плоскости. Право слово, это даже эффективнее чем "противостояние ЛГБТ" и прочая ерунда, не имеющие вообще никакого практического применения.