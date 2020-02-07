pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8540





(Полноправные пользователи) Сообщений: 471

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:53 И вопрос. Дух у акима на подчиненных - это что? Это же вроде в разборках между "братками" нужен дух. Вот у Героя РФ, нашего земляка, полковника С.Султангабиева была сила духа и много еще мужского в момент его героического поступка. А что должно быть у акима? Может, чистые руки, незапятнанная репутация, честность в конце концов? Это же на "сходке братков" бывает, используют авторитеты прием "бей своих, чтоб чужие боялись". И потом "авторитет" объясняет "пнутому" - да, типа, так надо было. А на отчетной встрече с горожанами такой прием тоже канает?