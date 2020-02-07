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§ NG.kz
Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото последствий ДТП, которое произошло сегодня, 7 февраля, вечером на перекрестке пр. Абая и ул. Хакимжановой, прислала на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчица tsyganova_katerina.
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§ seroff
Re: Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.02.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чушь полная колесо BMW подробнее можно
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§ drakon
Re: Сбили пешехода на перекрестке в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18540
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на фото. Колёса на месте... 8-)
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