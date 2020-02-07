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§ NG.kz
В аварии на трассе Костанай-Аулиеколь пострадал ребенок
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37987
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло на 44-м километре между поселками Глазуновка и Семеновка. В данный момент на месте происшествия работает полиция. По данным пресс-службы ДП Костанайской области, в одной из машин находились дети.
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§ seroff
Re: В аварии на трассе Костанай-Аулиеколь пострадал ребенок
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.02.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где же дорслужбы7по всем дорогам наледь. Ехал сегодня в Карабалык накатаный лёд до 20 см. кидает на встречку ,что ждём ДТП?А вообще это по всем направлениям.Выезд из города аэропорт черта города движение в одну полосу где наши службы?
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