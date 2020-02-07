/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 569 из 570«1...567568569570»
§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12458
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
неее Заканычу

Да не Заканыч это - язык кардинально другой, да и образ мыслей.
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18539
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да не Заканыч это -

Я вам давно уже об этом - говорю... :lol: :-o
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//меняй аватарку, конспиратор//



Ну вот Заканычу фотку испортил) вандал)
Профайл

§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
меняй аватарку, конспиратор:

Тюрбан-то на аватарках одинаковый. На новой, видать, специально подобран с тонким намеком на бывшую личность.
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4407
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да не Заканыч это

Не факт, может пить бросил. :lol: Вот и
Цитата:
Victor Yang:
язык кардинально другой, да и образ мыслей.

:lol:
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.02.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не факт
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тюрбан-то на аватарках одинаковый//

Это не тюрбан называется )
А арафтка
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2205
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.02.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Заканычу уже под полтинник

----3 мая будет юбилей - 50 !!
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5265
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мож 9 мрн дом 5. Оттуда видно мечеть? ))
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5265
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или еще проще - пр.Абая 95 ))
Профайл

* yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6397
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.20 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да не Заканыч это - язык кардинально другой, да и образ мыслей.

А не кажется странным, что если бы человек был другой и новый, появившийся на форуме после ухода местной знаменитости, то как минимум у него возникли бы вопросы по этой легендарной форумной личности на которую его и подозревают... да и формула Маркса вызвала бы больше вопросов, чем мы увидели. А тут полный одобрямс...
Тут два варианта, либо Заканыч, либо один из старожилов маскируется под арафаткой.


Цитата:
maxsaf:
Мож 9 мрн дом 5. Оттуда видно мечеть? ))

нее не видно... католический храм видно оттуда.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5265
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мне все интересно,особенно Макс где родился,женился,крестился,постился)

Раньше надо было мной интересоваться. А не глупые ценники заставлять переводить ))
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5265
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Не-а, Абайка за отруби ваще не в курсе ))
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4407
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не-а, Абайка за отруби ваще не в курсе ))

Не факт.
Смотри выше, Козлов Я. Отметил.
Преимущество интеллигентного человека в том, что он может косить под дурака,
А вот наоборот не очень получается. :lol: 8-)
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4407
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Тут два варианта, либо Заканыч, либо один из старожилов маскируется под арафаткой.

А в Рудном на Абая 95-ть видно мечеть? :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 569 из 570«1...567568569570»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 1
Всего: 171

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх