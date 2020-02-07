Цитата: Victor Yang:

Да не Заканыч это - язык кардинально другой, да и образ мыслей.

А не кажется странным, что если бы человек был другой и новый, появившийся на форуме после ухода местной знаменитости, то как минимум у него возникли бы вопросы по этой легендарной форумной личности на которую его и подозревают... да и формула Маркса вызвала бы больше вопросов, чем мы увидели. А тут полный одобрямс...

Тут два варианта, либо Заканыч, либо один из старожилов маскируется под арафаткой.





Цитата: maxsaf:

Мож 9 мрн дом 5. Оттуда видно мечеть? ))

нее не видно... католический храм видно оттуда.