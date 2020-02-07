/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам.
Читать новость

§ abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Всё дело в предыстории - не будь она такой жадной до халявы//


Ну подождите,мы же не можем голословно утверждать что она хотела эти "миллионы" прикорманить себе?) Может она действительно хотела передать деньги в детский дом,для этого даже сама вложилась в посылку)
Профайл

§ таноми52
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1576
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.02.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Цитата: таноми52: 90 % форумов и есть такие Какие? Юморные? Негативные? Позитивные?


Чёрные? Белые?
Разве можно покрасить одним цветом или одним настроением?
Но, думаю, начинается беседа в стиле Абайки
Профайл

§ abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:44
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ drakon
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18538
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
опытный психолог думаю тут поставил бы все на свои места.

Я не Абайка, меня бы тожеть обманули... 8-) :-o
Профайл

§ KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 16:50
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:58
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 17:03
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Маркс
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
А как же тогда не доказано - не вор. ? Или сегодня достаточно голых слов?

А это тут причем? Вы для начала определитесь в своей терминологии, а то Вы одной рукой пишете, что обманувших государство нельзя обзывать редисками, воров - коррупционерами, лохов - лохами, халтурщиков - непрофессионалами, а другой рукой требуете каких-то доказательств. Доказательств чего? Того, что обманщики - редиски, воры - коррупционеры и т.д. по списку?
Цитата:
KstKZ:
Мне жаль, но как вы правильно заметили, все мы разные, и каждый читает одно и то же в разных ключах... я не считаю смех и хохмы над пострадавшими людьми юмором.

Мне тоже жаль, что невозможно понять с какого уровня восприятия вселенной Вы пытаетесь здесь вещать. Пока видно только, что есть желание хайпануть на противоречиях. Но, к Вашему сведению, над бедной женщиной никто не смеялся, обсуждалась и осуждалась ситуация, которой и дана была соответствующая оценка.

Если не давать адекватные оценки таким ситуациям, то многие могут решить, что этот развод - чистая случайность и легко смогут повторить такую ошибку. Тем более, что Ваша жалостливая позиция абсолютно никак не поможет этой женщине, потому что от этих слез ей не холодно и не жарко. Но это смягчит восприятие эпизода и не даст должного воспитательного эффекта для общества.

Цитата:
KstKZ:
я не считаю смех и хохмы над пострадавшими людьми юмором.

Ну это смотря кого считать пострадавшим. Давайте начнем с сегодняшнего дня жалеть всех пострадавших. Вора, который не сумел замести следы. Коррупционера, которого поймали за руку. Бухгалтера, проигравшего на скачках зарплату предприятия. Халтурщика за то, что он не умеет работать, а берется. И с этого дня мы уже никогда не сможем улыбаться, только заливаться слезами, потому что всегда найдется тот, для кого "злая фортуна" повернулась не той стороной.
Профайл

§ KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Маркс

Удивили, если честно. Совсем другое имел ввиду, перевернули все с ног на голову. Видимо у меня не хватает опыта в форумных баталиях))) Если не секрет, может вы в курсе, почему админ удалил коменты выше? Я что-то нарушил?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3494
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.02.20 - 17:58
Комментарий удален модератором.
Профайл Посетить вебсайт

§ Маркс
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Удивили, если честно. Совсем другое имел ввиду, перевернули все с ног на голову.

Может это у Вас в голове было перевернуто, а вы узрели нормальное состояние?
Цитата:
KstKZ:
Если не секрет, может вы в курсе, почему админ удалил коменты выше? Я что-то нарушил?

Ну так то я не в курсе, о чем Вы писали. Читайте правила.
Профайл

§ drakon
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18538
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Я что-то нарушил?

Спорить с модераторами - нельзя.
Все вопросы главреду в личку... 8-) :-o
Профайл

* Ольга Колоколова
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2406
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 07.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если не секрет, может вы в курсе, почему админ удалил коменты выше? Я что-то нарушил?
Нарушил абайка. Свернул тему ветки на левую тему. Причем сворачивал с завидным упорством, достойным лучшего применения. Вы это обсуждение в тематической ветке поддержали, а потому под раздачу попали тоже. Очень советую познакомиться с правилами комментирования на форуме. (Кликните на "Соглашение" над логотипом на первой странице.). Кстати, одно из правил - не обсуждать на форуме модерацию.Так что следующий раз - в личке.
Профайл

§ elektron
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4403
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда. уровень наивности зашкаливает уже. Второй случай вроде на неделе. ;-)
Одни на уникальную китайскую медицину подумывали повесьтись. Хорошо сначала в НГ инфу выложили,
спасли наверное от развода? :-)
Другая, вон деньги переводит, что бы получить деньги.
А ума попросить (спросить), чтобы вычли сумму стоимости пересылки, из суммы посылки, не хватило?
Диво дивное, прям. :lol: В следующий раз лучше сначала в НГ написать, прежде чем так поступать.
А ещё ручки можно собирать, говорят несметно разбогатеть можно. 8-)
Профайл

§ Козлов я
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.02.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Если не секрет, может вы в курсе, почему админ удалил коменты выше?

Если вопросы задает, значит не все потеряно. Может стать настоящим форумчанином.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 0
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх