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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12458
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
неее Заканычу

Да не Заканыч это - язык кардинально другой, да и образ мыслей.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18538
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да не Заканыч это -

Я вам давно уже об этом - говорю... :lol: :-o
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//меняй аватарку, конспиратор//



Ну вот Заканычу фотку испортил) вандал)
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 764
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
меняй аватарку, конспиратор:

Тюрбан-то на аватарках одинаковый. На новой, видать, специально подобран с тонким намеком на бывшую личность.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4403
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да не Заканыч это

Не факт, может пить бросил. :lol: Вот и
Цитата:
Victor Yang:
язык кардинально другой, да и образ мыслей.

:lol:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 747
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.02.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не факт
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тюрбан-то на аватарках одинаковый//

Это не тюрбан называется )
А арафтка
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