Цитата: abaika95:

Ну в просто не знаете) у нас давний спор с ним)

Я выше говорил, что если ему интересно это, имел ввиду, как хобби профессионала, а не как заинтересованного лица. Видимо не полностью выразил свою мысль. А что касается по поводу опроса про акимов, то зачем юлить. Те кто в лицо скажут плохой, на форуме, за ширмой аватарки, скажут совершенно обратное...