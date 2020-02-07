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≡ Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам.
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* abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Всё дело в предыстории - не будь она такой жадной до халявы//


Ну подождите,мы же не можем голословно утверждать что она хотела эти "миллионы" прикорманить себе?) Может она действительно хотела передать деньги в детский дом,для этого даже сама вложилась в посылку)
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§ таноми52
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1576
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.02.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Цитата: таноми52: 90 % форумов и есть такие Какие? Юморные? Негативные? Позитивные?


Чёрные? Белые?
Разве можно покрасить одним цветом или одним настроением?
Но, думаю, начинается беседа в стиле Абайки
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* abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:44
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18537
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.02.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
опытный психолог думаю тут поставил бы все на свои места.

Я не Абайка, меня бы тожеть обманули... 8-) :-o
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* KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 16:50
Комментарий удален модератором.
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* abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:58
Комментарий удален модератором.
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* KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну в просто не знаете) у нас давний спор с ним)

Я выше говорил, что если ему интересно это, имел ввиду, как хобби профессионала, а не как заинтересованного лица. Видимо не полностью выразил свою мысль. А что касается по поводу опроса про акимов, то зачем юлить. Те кто в лицо скажут плохой, на форуме, за ширмой аватарки, скажут совершенно обратное...
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