Цитата: KstKZ:

Есть коменты тех, кто реально разбирается, интересно читать... а есть "юморные", которые не вникая в суть - хохмят... да были бы еще хохмы умные, а то в большинстве случаев не по делу, да и заезженные до предела...

Опять двадцать пять, кругом одни неадекваты, од(ин)(на) KstKZ в белом, как Дартаньян. Вы свои-то комменты перечитайте, там даже 10% позитива нет, один негатив по отношению ко всему окружающему. Оно и понятно, в чужом глазу и соломинку видно, а в своем и бревно трудно заметить.

Цитата: KstKZ:

Те решили обмануть государство -- редиски, тут обманули женщину - дура, там украли разворовали - корупционеры, тут попилили деревья - непрофессионалы... И это пишут люди, которые живут среди обсуждаемых...

А что здесь не так? Или по-вашему обманувший государство = хороший человек? Или вор = созидатель? Вы хоть иногда логику включайте, а то пишете какую-то нелогичную ересь.