Маркс Флуд и оффтопик (часть 4) #8513





(Полноправные пользователи) Сообщений: 761

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:00 Цитата: yudjin:

а мож бензин 95-ый... отруби, хаты, ломбарды....бензин.

3. Может поднялся на отрубях в 95 году и стал уважаемым человеком.

4. Может фанат Зеленского: Квартал 95.

5. Может на момент регистрации ему было 59 лет, он наоборот перевернул, чтобы не догадались.

6. Может это адрес: М-н 9, д. 5. или даже Абая 9,кв 5. Кстати, в Алматы по адресу Абая 95 находится цветочный магазин, что ассоциируется с улицей цветочной и профессором Плейшнером.

7. Чтоб никто не догадался (с) Операция "Ы"