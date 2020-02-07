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* yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
A+Б+А+Й+К+A=12111121

а я давно говорил и этого персонажа так и воспринимал, как старину Заканыча...
значит не вынесла душа поэта...
такие не могут исчезнуть в раз... где-нибудь да всплывуть ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему Й-это две А? К-получается А и Б

Не подсказывайте, пусть сам думает ))
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему Й-это две А?

Порядковый номер буквы в алфавите.
Цитата:
abaika95:
И куда потерялись 95?

Для конспирации решили вставить часть названия операционной системы, на которой и создавали этот шифр - Windows95.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Windows95

Программа мониторинга интернета под win95, про которую Абаев говорил ))
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* yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
этот шифр - Windows95.

а мож бензин 95-ый... отруби, хаты, ломбарды....бензин.
разностороняя биснесмена, отнака...
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смехоэнурез повальный во флуде)
Весна скоро)
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12458
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а мож бензин 95-ый

Всё гораздо проще же - это год рождения. Ваш Капитан Очевидность.

[Исправлено: Victor Yang, 07.02.2020 - 14:31]
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а мож бензин 95-ый... отруби, хаты, ломбарды....бензин.

3. Может поднялся на отрубях в 95 году и стал уважаемым человеком.
4. Может фанат Зеленского: Квартал 95.
5. Может на момент регистрации ему было 59 лет, он наоборот перевернул, чтобы не догадались.
6. Может это адрес: М-н 9, д. 5. или даже Абая 9,кв 5. Кстати, в Алматы по адресу Абая 95 находится цветочный магазин, что ассоциируется с улицей цветочной и профессором Плейшнером.
7. Чтоб никто не догадался (с) Операция "Ы"
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Всё гораздо проще же - это год рождения.

Только наоборот. Для форсу.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Всё гораздо проще же - это год рождения//


Таким макаром Таноми52 сейчас может оскорбится)

А вообще рядом рядом,но нет я старше 95го)



Цитата//Может поднялся на отрубях в 95 году и стал уважаемым человеком//

Ктож такие уважаемые люди у нас,кто на отрубях поднялись?)


Цитата//Только наоборот. Для форсу//



Ну нет,это перебор) я же не Дракон)
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Таким макаром Таноми52 сейчас может оскорбится)

Она всегда может сказать, что специально перевернула цифру, чтобы выглядеть солиднее.
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вообще рядом рядом,но нет я старше 95го)

То есть осталось расшифровать литеру 95, а против 112-го возражений нет.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1576
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.02.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Таким макаром Таноми52 сейчас может оскорбится)


Не оскорблюсь! Думайте, что хотите. Как то я упоминала, откуда цифры взялись
Равнодушна к возрасту форумчан. Лишь бы собеседник был интересный А родство душ вообще приветствуется
Я ведь не на сайте знакомств, где важен вес, рост, объём и т.д. :-) ;-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//То есть осталось расшифровать литеру 95, а против 112-го возражений нет//


95 осталось,незнаю,легко не легко будет,но без фантазий) там немного банально)

Против 112 ничего не имею,хороший номер)


Цитата//Лишь бы собеседник был интересный А родство душ вообще приветствуетсяЯ ведь не на сайте знакомств, где важен вес, рост, объём и т.д.//

Не соглашусь)
Мне все интересно,особенно Макс где родился,женился,крестился,постился)
Дело же надо вести)
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* yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Смехоэнурез повальный

меняй аватарку, конспиратор:



Цитата:
Victor Yang:
проще же - это год рождения.

неее Заканычу уже под полтинник.
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