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≡ Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37985
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам.
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* KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Господи! Что ж Вы так оскорбились за потерпевшую? И какая здесь грязь?


А разве нет так? Вы же читаете коменты на новости, 90 процентов негатива. Те решили обмануть государство -- редиски, тут обманули женщину - дура, там украли разворовали - корупционеры, тут попилили деревья - непрофессионалы... И это пишут люди, которые живут среди обсуждаемых... Есть коменты тех, кто реально разбирается, интересно читать... а есть "юморные", которые не вникая в суть - хохмят... да были бы еще хохмы умные, а то в большинстве случаев не по делу, да и заезженные до предела...
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* KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А также из разряда этих: На эшафот он поднимался, И даже в петле улыбался


Увы, не знаком с данным творчеством, но уверен, вы, как человек разбирающийся, должны понимать, что данные строки можно подвести как под идиота, так и под добившегося благородной цели, но пострадавшего за это человека.
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§ лимон
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1255
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.02.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, про целевое использование кредита что указала потерпевшая? оплатить пересылку миллиона долларов? :-x
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§ Маркс
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Есть коменты тех, кто реально разбирается, интересно читать... а есть "юморные", которые не вникая в суть - хохмят... да были бы еще хохмы умные, а то в большинстве случаев не по делу, да и заезженные до предела...

Опять двадцать пять, кругом одни неадекваты, од(ин)(на) KstKZ в белом, как Дартаньян. Вы свои-то комменты перечитайте, там даже 10% позитива нет, один негатив по отношению ко всему окружающему. Оно и понятно, в чужом глазу и соломинку видно, а в своем и бревно трудно заметить.
Цитата:
KstKZ:
Те решили обмануть государство -- редиски, тут обманули женщину - дура, там украли разворовали - корупционеры, тут попилили деревья - непрофессионалы... И это пишут люди, которые живут среди обсуждаемых...

А что здесь не так? Или по-вашему обманувший государство = хороший человек? Или вор = созидатель? Вы хоть иногда логику включайте, а то пишете какую-то нелогичную ересь.
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* Victor Yang
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12458
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
тут обманули женщину - дура,

А что привело её к обману? Не жажда быстрой наживы? Потому и такое отношение к ней.
Цитата:
KstKZ:
И это пишут люди, которые живут среди обсуждаемых... Есть коменты тех, кто реально разбирается, интересно читать... а есть "юморные", которые не вникая в суть - хохмят... да были бы еще хохмы умные, а то в большинстве случаев не по делу, да и заезженные до предела...


Цитата:
KstKZ:
Сообщений: 48 Регистрация: 30.01.20

А не кажется ли ВАМ, что кто-то со своим уставом куда-то пришёл и начинает порядки сходу наводить? Как минимум, это неэффективно - попробуйте технику подстройки НЛП - тогда, возможно, найдёте единомышленников среди старожилов форума.

[Исправлено: Victor Yang, 07.02.2020 - 15:38]
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* KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Или по-вашему обманувший государство = хороший человек? Или вор = созидатель?

А как же тогда не доказано - не вор. ? Или сегодня достаточно голых слов?
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§ таноми52
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1576
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.02.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Есть коменты тех, кто реально разбирается, интересно читать... а есть "юморные", которые не вникая в суть - хохмят... да были бы еще хохмы умные, а то в большинстве случаев не по делу, да и заезженные до предела...




Вот Вы нас раздраконили!
Разочарую Вас: 90 % форумов и есть такие. А может и ещё больше. Ибо это не форумы специалистов, существующие при научных ли изданиях, серьёзных ли СМИ типа The Washington Post
(Если они там вообще есть)
Разные мы все и, соответственно, мыслим по-разному Вы вот, например, юмор осуждаете на форуме
И в то же время пишете, что кругом 90 % негатива...
Неужели пользователи должны положительно реагировать на новости про "украли, разворовали, пропилили" и пр.
Хорошо, что теперь Вы нам покажете пример такой реакции...
А форумчане молодцы, что всё же находят повод похохмить, или хотя бы просто улыбнуться
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§ таноми52
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1576
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.02.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
А как же тогда не доказано - не вор. ? Или сегодня достаточно голых слов?



А что, здесь идёт судебное разбирательство? И разбор дела по существу?
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* KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вы вот, например, юмор осуждаете на форуме


Ни в коем разе! Женщину кинули на 5000долларов...офигенно смешно, сидит там где читает, от смеха слезы на глазах не просыхают.... А так я за юмор обеими руками...

Цитата:
таноми52:
90 % форумов и есть такие

Какие? Юморные? Негативные? Позитивные?
Цитата:
Victor Yang:
А не кажется ли ВАМ, что кто-то со своим уставом куда-то пришёл и начинает порядки сходу наводить?

Виктор, да не пытаюсь я никакие порядки наводить, просто излагаю свои мысли или тут существует какой-то устав? Не спорить с старожилами? Но это все демагогия конечно. Уже второй раз приводите дату регистрации, это отметка о родословной чтоли? Дает право что-то говорить, а о чем то запрещает.

Цитата:
таноми52:
Вот Вы нас раздраконили!

Мне жаль, но как вы правильно заметили, все мы разные, и каждый читает одно и то же в разных ключах... я не считаю смех и хохмы над пострадавшими людьми юмором.
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* abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 16:20
Комментарий удален модератором.
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* KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А что, здесь идёт судебное разбирательство? И разбор дела по существу?


Вы хотите сказать, что на судебном разбирательстве автор будет говорить совершенно иное, чем озвученное тут?
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* Victor Yang
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12458
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
просто излагаю свои мысли

Чересчур категоричное "изложение мыслей" - очень похоже на наведение порядков.

Цитата:
KstKZ:
Уже второй раз приводите дату регистрации

Нет, это первый.
Цитата:
KstKZ:
или тут существует какой-то устав?

Нет - обычная этика.
Цитата:
KstKZ:
Женщину кинули на 5000долларов...офигенно смешно

Всё дело в предыстории - не будь она такой жадной до халявы - этого не случилось бы. Был бы другой мотив - ей бы обязателььно посочувствовали. Но тут она повела себя как Буратино на Поле Чудес - "Крекс, фекс, пекс" - и на утро из пяти золотых вырастет целое дерево золотых!
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* KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Всё дело в предыстории - не будь она такой жадной до халявы - этого не случилось бы


Да думаю там предыстория гораздо длиннее и разнообразнее, чем написано в статье, не секрет, что куча технологий существует для запудривания мозгов... опытный психолог думаю тут поставил бы все на свои места...да и не думаю, что там простые обыватели занимались этим обманом...
Цитата:
Victor Yang:
Нет, это первый.

Прошу прощения, не вы первый)
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§ YESNO
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
YESNO


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 07.02.20 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что корона с людьми делает . Написали бы с юмба мумбы может и подумали что и как
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* KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 55
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Сталкер на этом негативе,соц исследование проведет)

Ну а почему бы и нет, было бы интересно почитать, тем более если человеку это интересно делать, то есть шанс на правдивость и непредвзятость исследования.
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