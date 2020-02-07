yudjin Флуд и оффтопик (часть 4) #8506





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:52 Цитата: Маркс:

A+Б+А+Й+К+A=12111121

а я давно говорил и этого персонажа так и воспринимал, как старину Заканыча...

значит не вынесла душа поэта...

такие не могут исчезнуть в раз... где-нибудь да всплывуть