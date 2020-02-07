/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам.
Читать новость

§ KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Еще О. Генри описывал похожую ситуацию в цикле "Благородный жулик"


Ох какая начитанность!!! Вы видимо грамотный и эрудированный человек!!! Увы не все такие у нас и что? Теперь их поливать грязью? Тыкать их необразованностью и незнанием того или иного?
Профайл

§ abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3084
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Очень остроумно!!! Аплодисменты!!!//



А что над вашей ситуацией и похохмить уже нельзя?) Непрекасаемые такие?)




Вообще хоть бы один посочувствовал бедной наивной женщине,все лохушка да лохушка
Желаю всем к старости не потерять чувства реальности и критического мышления) а то мало ли......
Профайл

§ KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что над вашей ситуацией и похохмить уже нельзя?)


Да все ваши комментарии в ветках сплошная хохма, и это при таком профессионализме в куче направлений, хоть бы раз что-то реальное, что соответствует действительности привели. По моему как раз вы считаете себя неприкосновенным, единственным кто имеет правильный и верный взгляд на все окружающее....
Профайл

§ директор пляжа
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
чтобы потом пролился золотой дождь.
:lol:
Профайл

§ директор пляжа
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
По моему как раз вы считаете себя неприкосновенным, единственным кто имеет правильный и верный взгляд на все окружающее....

в этом и вся суть) самореализация.. самореализация))
Профайл

§ abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3084
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да все ваши комментарии в ветках сплошная хохма//


В данный момент не я хохмил над вашей ситуацией)


Цитата-//хоть бы раз что-то реальное, что соответствует действительности привели.//

Есть страна Казахстан в ней есть город Костанай в котором есть местный форум,я люблю макдонольдс.....
Вот 4 реальных факта привел)



Цитата//моему как раз вы считаете себя неприкосновенным, единственным кто имеет правильный и верный взгляд на все окружающее....//


Неа,могу поменять точку зрения если считаю что собеседник меня переубедил,редко но бывает такое)
Профайл

§ KstKZ
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
в этом и вся суть) самореализация.. самореализация))


))) ну это случай как раз когда в реальности не прет, хоть тут авторитет попытаться заработать...
Профайл

§ abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3084
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//самореализация.. самореализация//



Да и такое тоже есть,где-то в глуби потаенное "я" как у многих здесь сидящих на форуме) иначе зачем столько разговоров по чем зря правда?)
Профайл

§ abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3084
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//ну это случай как раз когда в реальности не прет//


Да я кассир в маке) вот посететилей нет)
Профайл

§ Маркс
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Да все ваши комментарии в ветках сплошная хохма

Значит О. Генри или Ильфу с Петровым разрешено хохмить, а другим отказываете в этом праве? Чем больше в обществе будут обсуждаться такие ситуации, тем меньше вероятность кому-то напороться на эти грабли. Кстати, есть например премия Дарвина, "ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его". А это гораздо циничнее, чем обсуждать глупости облапошивания.
Цитата:
KstKZ:
Тыкать их необразованностью и незнанием того или иного?

Это не необразованность, это риски. Человек захотел халявы, а она всегда связана с рисками. Всем с детства известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но некоторые не оставляют попыток его вытащить. Такие ситуации лучше всего считать курсами по повышению квалификации для выживания в сложных условиях современности.
Профайл

§ таноми52
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1572
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.02.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Очень остроумно!!! Аплодисменты!!!

Цитата:
KstKZ:
Увы не все такие у нас и что? Теперь их поливать грязью? Тыкать их необразованностью и незнанием того или иного?



Господи! Что ж Вы так оскорбились за потерпевшую? И какая здесь грязь?
А что касается остроумия, то да, на форуме много юморных пользователей. Которые порой и над собой смеются...
А также из разряда этих:
На эшафот он поднимался,
И даже в петле улыбался:-)
Профайл

§ Козлов я
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.02.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А также из разряда этих
Профайл

§ arman_kst
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывает. Жаль что на большую сумму. Надо учить людей что бывают разные ситуации. Главное не торопиться и обдумать, есть ли тут обман.
Профайл

§ Тот самый
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Списать. Как и остальным таким же как она.))


Ну. А еще дать квартиру в Экибастузе и машину на армянском учёте ))
Профайл

§ юля елиссева
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1511
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.02.20 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лет 10 на мыло подобные письма приходят с периодичностью 2-3 раза в неделю. Причем, не в папку "Спам".
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 194
Пользователей: 2
Всего: 196

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх