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§ NG.kz
Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По инициативе почтовой администрации Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном, сообщила директор департамента рекламы и PR "Казпочты" Дилара Зарлыкова в Facebook.
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§ директор пляжа
Re: Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 401
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коронавирусы не живут долго вне организма
- они такие))
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§ YESNO
Re: Казахстан приостановил почтовое сообщение с Китаем
YESNO


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 07.02.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все мы в этом мире , как попкорн в микроволновке .
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