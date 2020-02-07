Цитата: KstKZ:

Да все ваши комментарии в ветках сплошная хохма

Значит О. Генри или Ильфу с Петровым разрешено хохмить, а другим отказываете в этом праве? Чем больше в обществе будут обсуждаться такие ситуации, тем меньше вероятность кому-то напороться на эти грабли. Кстати, есть например премия Дарвина, "ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его". А это гораздо циничнее, чем обсуждать глупости облапошивания.

Цитата: KstKZ:

Тыкать их необразованностью и незнанием того или иного?

Это не необразованность, это риски. Человек захотел халявы, а она всегда связана с рисками. Всем с детства известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но некоторые не оставляют попыток его вытащить. Такие ситуации лучше всего считать курсами по повышению квалификации для выживания в сложных условиях современности.