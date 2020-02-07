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§ yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6395
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
A+Б+А+Й+К+A=12111121

а я давно говорил и этого персонажа так и воспринимал, как старину Заканыча...
значит не вынесла душа поэта...
такие не могут исчезнуть в раз... где-нибудь да всплывуть ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему Й-это две А? К-получается А и Б

Не подсказывайте, пусть сам думает ))
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 756
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему Й-это две А?

Порядковый номер буквы в алфавите.
Цитата:
abaika95:
И куда потерялись 95?

Для конспирации решили вставить часть названия операционной системы, на которой и создавали этот шифр - Windows95.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5260
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Windows95

Программа мониторинга интернета под win95, про которую Абаев говорил ))
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§ yudjin
Флуд и оффтопик (часть 4)
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6395
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
этот шифр - Windows95.

а мож бензин 95-ый... отруби, хаты, ломбарды....бензин.
разностороняя биснесмена, отнака...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3084
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смехоэнурез повальный во флуде)
Весна скоро)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12455
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а мож бензин 95-ый

Всё гораздо проще же - это год рождения. Ваш Капитан Очевидность.

[Исправлено: Victor Yang, 07.02.2020 - 14:31]
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