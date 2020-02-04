Цитата: abaika95:

Зато советские планировщики напланировали тут) считали наверно что в городе до 2050 года всего 100 машин будет?)



Вы всегда ищите негативные примеры Абая и Карбышева также советские проектировали, до сих пор хватает пропускной способности и заложенный запас для еще 2х полос даже позволил застроить магазинами обочины. Чкалова вот в прошлом году закинули на Абая из КЖБИ, а это тоже они заложили её тупичком, т.е. предусмотрели необходимость еще одной связи между микрорайонами. А вот Волынова бездарно застроили коттеджами уже в наше время, хотя там тоже заложен проезд между ФМЛ и Горводоканалом.



А раннее советское творчество и правда вызывает раздражение, весь старый центр 30х годов - сплошные тупики: едешь и уперся в социалку по Чехова, а сзади Чехова упирается в МельКомбинат, но сама Чехова не заканчивается, она идет там дальше через 2 квартала, там же тупик на Рабочей из-за Таксопарка, Бородина - аквапарк, хотя Бородина идёт по частникам и дальше, кривой поворот на Баймагамбетова в районе рынка, Гоголя упирается в гаражи и т.д. и т.п.



Но вот по последним микрорайонам очевидно, что они сделали вывод из этих ошибок. А современные чиновники пока ещё нет.