abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8496





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3077

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:36 Цитата//Не-а, такого я не писал//







ПисАл) во флуде вроде







Цитата-//что то пропустил похоже.к кому (гг)обращаешься уже издатель газеты?а ты главред?похоже.юристов,каких то 20-30 летних приглашаешь..молодых каких то..//





Чет ты совсем все напутал и смешал) я же не про газету а про форум или ты здесь лично по приглашению главреда?)







Цитата-//но тормоза то должны быть.после выхода из присматривания.потому как частенько перебор.конкретный.просто взгляд со стороны.//







Согласен есть такое и тоже часто со стороны замечаю что некоторые тормозов не видят)