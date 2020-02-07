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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//--Как -то это странно ??Почему именно к нему//




А вы думаете у ОК и г-а Шибаршина много друзей из числа молодежи?)


Цитата-//Завербовали//



У Макса смотрю совсем крышка поехала на теме заговоров и слежки) фильм игры разума не смотрели случаем?)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1687
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: Не был так воодушвлен политикой России обожал свой новый наукоград Дубну и тепло отзывался о Кустанае,чиновников не клеймил,писал интеллигентно Что стало потом с человеком?

По ихним законам запрещают органы власти критиковать, относиться к ним с неуважением, наказывают выборочно, а наши акунуматы можно.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Уехал из КЗ в начале 2000ых тоже сам писал
Не-а, такого я не писал ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Обращение к Георгию Г. Приглашайте на форум друзей, знакомых 20-30 летних,с новым видением мира,ситуации) это же так интересно)


что то пропустил похоже.
к кому (гг)обращаешься уже издатель газеты?
а ты главред?
похоже.
юристов,каких то 20-30 летних приглашаешь..
молодых каких то..

[Исправлено: alex_60, 07.02.2020 - 09:55]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Присматривался)


но тормоза то должны быть.
после выхода из присматривания.
потому как частенько перебор.
конкретный.
просто взгляд со стороны.

[Исправлено: alex_60, 07.02.2020 - 10:00]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Не-а, такого я не писал//



ПисАл) во флуде вроде



Цитата-//что то пропустил похоже.к кому (гг)обращаешься уже издатель газеты?а ты главред?похоже.юристов,каких то 20-30 летних приглашаешь..молодых каких то..//


Чет ты совсем все напутал и смешал) я же не про газету а про форум или ты здесь лично по приглашению главреда?)



Цитата-//но тормоза то должны быть.после выхода из присматривания.потому как частенько перебор.конкретный.просто взгляд со стороны.//



Согласен есть такое и тоже часто со стороны замечаю что некоторые тормозов не видят)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7181
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скоро весна.

[Исправлено: alex_60, 07.02.2020 - 10:48]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ПисАл) во флуде вроде

А мож и не во флуде... а мож и не писал...
Оракула надо впридачу к 20-летним юристам ))
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ну тут ручник должен срабатывать.в виде модерации.//




Естессна)


Цитата//А мож и не во флуде... а мож и не писал...Оракула надо впридачу к 20-летним юристам//


Лучше 20-летнего юриста оракула и экстрасенса в придачу)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Лучше 20-летнего юриста

Вам виднее, приглашайте кого хотите. И куда хотите ))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1571
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.02.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот чем больше думаю, тем больше задумываюсь :lol:
Ушёл 112- 211, появился такой же словоохотливый Абайка...
Природа не терпит ни какой пустоты? :-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12454
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
По ихним законам запрещают органы власти критиковать, относиться к ним с неуважением, наказывают выборочно, а наши акунуматы можно.

Ну-ка, дай ссылку - по какому закону запрещено критиковать? Оскорблять - да, нельзя, но это и у нас нельзя.
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* Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ушёл 112- 211, появился такой же словоохотливый Абайка...

Да просто зашифровал свои двойки и единички в Абайке:
A-1
Б-2
А-1
Й-11
К-12
A-1
A+Б+А+Й+К+A=12111121
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