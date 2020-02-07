Цитата: abaika95:

А что над вашей ситуацией и похохмить уже нельзя?)



Да все ваши комментарии в ветках сплошная хохма, и это при таком профессионализме в куче направлений, хоть бы раз что-то реальное, что соответствует действительности привели. По моему как раз вы считаете себя неприкосновенным, единственным кто имеет правильный и верный взгляд на все окружающее....