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§ NG.kz
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам.
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* KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Еще О. Генри описывал похожую ситуацию в цикле "Благородный жулик"


Ох какая начитанность!!! Вы видимо грамотный и эрудированный человек!!! Увы не все такие у нас и что? Теперь их поливать грязью? Тыкать их необразованностью и незнанием того или иного?
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* abaika95
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//Очень остроумно!!! Аплодисменты!!!//



А что над вашей ситуацией и похохмить уже нельзя?) Непрекасаемые такие?)




Вообще хоть бы один посочувствовал бедной наивной женщине,все лохушка да лохушка
Желаю всем к старости не потерять чувства реальности и критического мышления) а то мало ли......
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* KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что над вашей ситуацией и похохмить уже нельзя?)


Да все ваши комментарии в ветках сплошная хохма, и это при таком профессионализме в куче направлений, хоть бы раз что-то реальное, что соответствует действительности привели. По моему как раз вы считаете себя неприкосновенным, единственным кто имеет правильный и верный взгляд на все окружающее....
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* директор пляжа
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
чтобы потом пролился золотой дождь.
:lol:
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* директор пляжа
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
По моему как раз вы считаете себя неприкосновенным, единственным кто имеет правильный и верный взгляд на все окружающее....

в этом и вся суть) самореализация.. самореализация))
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