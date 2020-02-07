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≡ Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам.
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§ Гриня
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 672
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для кого это новый вид мошенничества? Для полиции??? Такие письма об умерших родственниках -миллионерах уже больше 10 лет приходят.Просто возможно что она первый лох в Костанае,или Казахстане ,который на это повелся.Сколько людей обманывают,а они всё верят... Ужас просто.
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* директор пляжа
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без лоха и жизнь плоха :lol:
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§ Тот самый
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В переписке жительница Костаная и "вдова миллионара" договорились, что перечислить такую сумму будет невыгодно из-за большой комиссии, поэтому деньги будут переданы посылкой.


Да уж, не жительница, а дура из Кустаная (уж извините!). Денежные знаки запрещены к пересылке почтой. Еще подумал, откуда у таких лишние $5000 в наличии. А нет, всё верно - в кредит.
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§ Добринцофф
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7028
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.02.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жажда халявы затмила разум,какие деньги посылкой?
Это каким надо быть идиотом,что бы поверить в то,что по почте придёт ящик с деньгами,а 5000$ -это что почтовые услуги?
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§ Тот самый
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
уже больше 10 лет приходят


мне африканские жёны больше нравились, обычно фотку ещё приложит на яхте ))
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§ maxsaf
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А нет, всё верно - в кредит.

Списать. Как и остальным таким же как она.))
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§ maxsaf
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5258
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В департаменте полиции создана специальная группа для расследования этого вида преступлений.

В каком смысле создана, когда?
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§ андрей 117
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 07.02.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уж точно сказано.Лохи не динозавры не вымрут.не знаю.что на уме было у этой барышни когда она кредит брала и ждала миллионы по почте???наверно у нее уже план был готов как она эти деньги по детским домам и домам престарелых разносит в клетчатой сумке.
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§ сайлау курманов
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3493
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.02.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню, как у соседки дела были плохи, так она звала гадалку, та велела собрать по горсточку продуктов двенадцати наименовании для прочтения специальной молитвы. Когда гадалка пачку масла с палкой колбасы и прочие продукты связала в котомку и свалила восвояси, соседке стало плохо. Лучше бы она сама съела всю котомку
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* Маркс
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще О. Генри описывал похожую ситуацию в цикле "Благородный жулик". Так что таких разводов полно и до этого случая было. Только раньше по мелочи тырили. То машину хотят купить из-за границы, то на OLX какую нибудь шмотку, потому что ностальгия мучает. Или еще какие нибудь штучки придумывают, чтобы войти в доверие, а в итоге всегда одно, сначала требуется выслать определенную сумму на какое-нибудь действие, чтобы потом пролился золотой дождь. Но после отправки денег, барометр ожидания всегда будет показывать ясную погоду.
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§ Victor Yang
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12454
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
не знаю.что на уме было у этой барышни когда она кредит брала и ждала миллионы по почте??

Дык это... - Вложение капитала)))
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* Маркс
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Списать. Как и остальным таким же как она.))

И дать машину из Армении в качестве премии.
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§ Козлов я
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.02.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* KstKZ
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
KstKZ


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Сообщений: 45
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 07.02.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И дать машину из Армении в качестве премии.


Очень остроумно!!! Аплодисменты!!! Забыли добавить и квартиру, может она многодетная мать? Она виновата в своей ошибке, просит помочь органы МВД. Гордитесь наверно своей репликой?
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