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§ NG.kz
Нужны обследования и лечение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом туре необходимо собрать 455 000 тенге, чтобы помочь всем участникам благотворительного проекта.
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§ Елена Пикельная
Re: Нужны обследования и лечение
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 330
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 31.01.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в редакцию поступил взнос наличными деньгами от Арала Шуланова 10 000 тенге. 5 000 - для Вики и 5 000 для Арсения. Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: Нужны обследования и лечение
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 330
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 31.01.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё один взнос в кассу 94-го тура принесла наша постоянная читательница Сания-ханум. Она передала 10 000 тенге для Марии Захоруткиной. Спасибо!
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§ Елена Пикельная
Re: Нужны обследования и лечение
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 330
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 07.02.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо всем, кто принимает участие в сборе денег для участников проекта нужные деньги. Благодаря вам, наши читатели, мы закрываем этот тур "Нужных денег" с очень хорошим результатом. Кроме того, что есть средства на удовлетворение всех заявок, весьма приличная сумма переходит на следующий тур. Подробности читайте в ближайшем номере "НГ".
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