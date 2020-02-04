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≡ Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
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* Маркс
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Все хотят быть в центре,а "МАК" тем более,у них даже в условиях франшизы это написано.

Свой центр есть в каждом районе города. Нормальный центр для макдональдса должен быть в новом микрорайоне, где куча многоэтажек сосредоточены на небольшой площади города. А у нас центр - это частный сектор, откуда там набрать людей для заполнения? Вот весь народ с окраин и прется в этот центр, создавая неудобства и себе и другим.
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* Гога
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2204
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на Елисейских полях,или в Амстердаме- натуральные гадюшники.

---Откуда инфа? Или личные наблюдения?
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§ Тот самый
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зато советские планировщики напланировали тут) считали наверно что в городе до 2050 года всего 100 машин будет?)


Вы всегда ищите негативные примеры ;-) Абая и Карбышева также советские проектировали, до сих пор хватает пропускной способности и заложенный запас для еще 2х полос даже позволил застроить магазинами обочины. Чкалова вот в прошлом году закинули на Абая из КЖБИ, а это тоже они заложили её тупичком, т.е. предусмотрели необходимость еще одной связи между микрорайонами. А вот Волынова бездарно застроили коттеджами уже в наше время, хотя там тоже заложен проезд между ФМЛ и Горводоканалом.

А раннее советское творчество и правда вызывает раздражение, весь старый центр 30х годов - сплошные тупики: едешь и уперся в социалку по Чехова, а сзади Чехова упирается в МельКомбинат, но сама Чехова не заканчивается, она идет там дальше через 2 квартала, там же тупик на Рабочей из-за Таксопарка, Бородина - аквапарк, хотя Бородина идёт по частникам и дальше, кривой поворот на Баймагамбетова в районе рынка, Гоголя упирается в гаражи и т.д. и т.п.

Но вот по последним микрорайонам очевидно, что они сделали вывод из этих ошибок. А современные чиновники пока ещё нет.
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§ yudjin
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6393
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
был два раза, при открытии

вспомнил про открытиЯ:
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§ Тот самый
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: вспомнил про открытиЯ:


Такой вид у него разочарованный, как будто в тот момент до него дошло, что он натворил и что такое МакДональдс. Он может думал, там нормальную казы подадут или беш, ну хотя бы пельмени с водкой, а тут... :lol: :lol: :lol:
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* abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3077
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.02.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата//у нас центр - это частный сектор, откуда там набрать людей для заполнения?//



Универ,акимат,прокуратура,март,разные учреждения и кафешки действительно откуда тут людей набрать?)



Цитата//Вы всегда ищите негативные примеры//



Учусь у уважаемых форумчан)



Цитата/вот по последним микрорайонам очевидно, что они сделали вывод из этих ошибок.//


По каким это по 9-8-7 мкр ?) Где во дворах двум велосипедистом то трудно развернутся)
Дааа сделали вывод конечно)


Цитата/
А современные чиновники пока ещё нет.//


Аэропорт,юбилейный, Наурыз,неплохие же райончики)
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* Маркс
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
разные учреждения и кафешки действительно откуда тут людей набрать?)

Ну да, куда же из кафешек пойти перекусить? Только в макдональдс.
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* Маркс
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 753
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.02.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
По каким это по 9-8-7 мкр ?) Где во дворах двум велосипедистом то трудно развернутся) Дааа сделали вывод конечно)

Раньше в каждом дворе каток заливали, а во многих корты были футбольно-хоккейные. А сейчас во дворах стоят другие дома.
Цитата:
abaika95:
Аэропорт,юбилейный, Наурыз,неплохие же райончики)

То-то там все воют, что тарантайку поставить некуда.
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