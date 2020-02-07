Маркс Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 753

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:41 Еще О. Генри описывал похожую ситуацию в цикле "Благородный жулик". Так что таких разводов полно и до этого случая было. Только раньше по мелочи тырили. То машину хотят купить из-за границы, то на OLX какую нибудь шмотку, потому что ностальгия мучает. Или еще какие нибудь штучки придумывают, чтобы войти в доверие, а в итоге всегда одно, сначала требуется выслать определенную сумму на какое-нибудь действие, чтобы потом пролился золотой дождь. Но после отправки денег, барометр ожидания всегда будет показывать ясную погоду.