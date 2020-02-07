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§ NG.kz
Трудоустройство по звонку: депутат предложила ужесточить наказание
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37982
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Когда говорят, что в нашей стране нет идеологии, я не согласна. В нашей стране идеология под названием "коррупция". У коррупции разные лица и разные виды" - заявила депутат Жулдыз Омарбекова во время презентации поправок по вопросам противодействия коррупции в Мажилисе.
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§ сайлау курманов
Re: Трудоустройство по звонку: депутат предложила ужесточить...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3492
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.02.20 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[bпрактика показывает, достаточно много фактов таких выявляется по организациям образования, здравоохранения и другим[/b]
Кто будет вслух признаваться что устроен по протекции, только если прижмут
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* Kairat stayer
Трудоустройство по звонку: депутат предложила ужесточить наказание
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1686
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 09:29
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