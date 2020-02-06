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≡ Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-главу Рудненского городского отдела строительства Динмухамбета Тлеуова подозревают в хищении 160 миллионов тенге при строительстве колеса обозрения, эксплуатацию которого запретили после попавшего в Сеть видеоролика.
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§ maxsaf
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5249
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в итоге окажется слесарь-сантехник то тут могут возникнуть некоторые вопросы)

Вопрос будет такой: почему простой сантехник Сталкер сделал больше, чем вся прокуратура с их юристами и болашаковцами вместе взятая? Ведь если бы не Сталкер, колесо бы уже эксплуатировалось по полной программе, так ведь? Или нашелся бы другой смельчак с юридическим образованием? 8-)
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§ Гога
Re: Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.02.20 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Вы надеетесь получить адекватный ответ?? :-x
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§ maxsaf
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5249
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Я надеюсь, что ему нечего будет ответить ))
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§ elektron
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.02.20 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Кстати, если до сих пор чего по билетам не ясно..
цитата:"При этом горожане помнят, что на майские праздники аттракцион действовал, катал людей, но неизвестно, чья же рука нажала кнопку «Пуск». И билеты продавались, но контролер забирал их, не отрывая корешка. Так что факт заказа в типографии 3 000 билетов есть, а факта их использования нет. И все это всплыло не где-нибудь, а в суде."
https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=703&storyid=25795
И туда же: //Существует вступившее в законную силу решение СМЭС от 3 июня 2019 года о признании договора госзакупок между отделом строительства акимата Рудного и ТОО «ЭлитЭксперт» незаконным, что делает неправомочным все, что делало это ТОО в период строительства аттракциона. В том числе подписывать акт приемки в эксплуатацию колеса в декабре 2019 года.//
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=834639&topic_id=39624&forumid=1#834639
Соответственно , использование не законно, как и продажа билетов. 8-)

[Исправлено: elektron, 06.02.2020 - 20:14]
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§ Гога
Re: Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.02.20 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я надеюсь,

---Зря , будет словесный ... :lol: :lol:
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§ maxsaf
Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают в хищении 160 миллионов тенге
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5249
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.02.20 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
как и продажа билетов.

Дык факт продажи не подтвердился :lol:
-Продавали?
-Да.
-Факт продажи подтвердился?
-Нет.
Палата #6 отдыхает в полном составе. :lol:
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§ Гога
Re: Скандальное колесо обозрения в Рудном: чиновника подозревают...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.02.20 - 02:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Это менталитет такой .
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