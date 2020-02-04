Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов. Читать новость
Я вижу, что т.Добринцов умеет гуглить хорошо, а я когда был в Минске увидел красивейший, чистейший, зелёный город с ухоженными насаждениями, которые похожи на деревья, а не пальмы "под шарик". Вот таким я его запечатлел... ни одного обрубка в кадр не попало:
Как тебе улица в старом районе "чижовка"?
А этого зеленого массива который обрамляет зоопарк оказалось мало - посадили еще ряд деревьев:
А вот так выглядят многие палисадники у многоэтажек, которым по 40 и боле лет. Найдите в Костанае хоть похожий и я пожму им руку?
А знаешь почему так, потому что это в крови, жить в ладу с деревьями и прочей растительностью. А если в нашей стране только 4,6 % всей площади занимают леса, то нет ни в культуре, ни в традициях, ни на подсознательном уровне бережливости того, что х..ен да маленько.
Цитата-//я когда был в Минске увидел красивейший, чистейший, зелёный город с ухоженными насаждениями//
А я то думал.........Добринцов значит фейки смастерил? вот он нехороший какой человек и сайты ещё смотрика разные у него вот наглец какой,фотки с обрубками небось на кжби снял и петицию спрограммировал коварный злодей,даааааа никому веры нет,пойду вдоль обрубков в парке победы погуляю,у нас же ни одного дерева в городе не осталось,столбы одни............
yudjin: а я когда был в Минске увидел красивейший, чистейший, зелёный город с ухоженными насаждениями
Я то же был в Минске,Минск он большой,не просто большой а,огромный,есть даже лес посреди города,но это когда город строился и была возможность в новых микрорайонах как то планировать дороги ,парковки и деревья,что бы всё это не мешало друг другу. А вот в центре города,с деревьями не густо. Давай ка проедем по проспекту независимости и посмотрим как там с зеленью. https://www.youtube.com/watch?v=4gwh5DKs8Fc
[Исправлено: Добринцофф, 07.02.2020 - 00:26] В центре города как вот совсем не очень,деревья появляются уже дальше. Ну ведь и в Кустанае макдональдс стоит в самом центре.
об чём спор господа? В статье заключение: "Кронирование — комплекс мероприятий по формированию кроны дерева, или очищению его от больных и сухих веток. Оно чаще всего используется в садоводстве. Но, как считают экологи, глобальная обрезка деревьев коммунальщиками в городах только вредит деревьям и приводит к их высыханию или гниению." Ну и чему радоваться? что и там нашлись губители деревьев? Не смешно, если честно.
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